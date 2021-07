Unia – Sparta: WTS z pełną pulą! Pierwsze od czterech lat zwycięstwo Sparty w Lesznie (WYNIK, RELACJA)

Już pierwsza seria startów mogła rozgrzać kibiców zgromadzonych na stadionie im. Alfreda Smoczyka. W największym stopniu odpowiedzialny za taki stan rzeczy był Maciej Janowski. Nie sposób zliczyć, jak często w tym sezonie oglądaliśmy takie obrazki – kapitan Betardu Sparty po niezbyt udanym starcie doskonale się napędza, a będąc blisko rywala, wyprzedza go na pozór bez żadnego trudu. W trzecim biegu o prędkości 29-latka przekonał się Jason Doyle.

W kolejnym wyścigu Daniel Bewley nie opanował motocykla i spowodował wypadek Janusza Kołodzieja. Brytyjczyk został wykluczony z powtórki, a w niej poobijany „Koldi” pomknął z Kacprem Pludrą po podwójne zwycięstwo, doprowadzając do wyrównania.

W siódmej gonitwie Janowski po raz kolejny wcielił się w ratownika WTS-u. Na pierwszym wirażu na prowadzeniu znajdowała się para gospodarzy – Emil Sajfutdinow i Janusz Kołodziej. „Magic” szybko zrównał się z tym drugim, a na czwartym kółku wjechał pod Rosjanina. Na półmetku rywalizacji wrocławianie prowadzili 22:20. – Wyniki budują zawodnika. Czuję się świetnie na motocyklu i wierzę w swój sprzęt, zapewne stąd moja odważna jazda. Wierzę w to, co robię i to na razie wychodzi. Nie zamierzam tego zmieniać – przekonywał Janowski przed kamerami nSport+. Kapitan Sparty swojego pogromcę znalazł w swoim trzecim starcie, gdy Doyle zemścił się za wyprzedzenie we wcześniejszej fazie zawodów.