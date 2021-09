Unia Leszno – Sparta Wrocław 2021 (ONLINE, TRANSMISJA NA ŻYWO, wynik, bieg po biegu, składy, gdzie oglądać w TV, 5.09.2021)

Jeśli Betard Sparta w niedzielę pokona Fogo Unię, byłaby to 12. wygrana WTS-u z rzędu. Podopieczni Dariusza Śledzia tym samym pobiliby klubowy rekord najdłuższej serii zwycięstw. Można jednak zakładać, że nikt we wrocławskim zespole nie zaprząta sobie głowy myślami o statystykach. Dolnośląska drużyna zdominowała fazę zasadniczą PGE Ekstraligi, wyprzedzając o sześć punktów drugi w tabeli Motor Lublin. Głównym celem Betardu Sparty w Lesznie będzie zatem potwierdzenie świetnej formy i wypracowanie jak najwyższej przewagi przed przyszłotygodniowym rewanżem na Stadionie Olimpijskim.

„Byki” to triumfatorzy czterech ostatnich edycji Drużynowych Mistrzostw Polski. W tym roku drużyna prowadzona przez Piotra Barona przeżywała wiele trudnych chwil i do ostatnich kolejek musiała walczyć o miejsce w najlepszej czwórce rozgrywek. Liczby nakazywałyby zatem wskazać Betard Spartę jako zdecydowanego faworyta do awansu do finału. Sęk w tym, że w ostatnich latach leszczynianie szczyt formy prezentowali w najważniejszych momentach sezonu, czyli właśnie w fazie play-off. W ostatnich miesiącach kapitan Fogo Unii Piotr Pawlicki spisywał się znacznie poniżej oczekiwań kibiców i sztabu szkoleniowego zespołu z Wielkopolski. Kiedy w przeszłości drużyna najbardziej potrzebowała jego wsparcia, 26-latek nie zwykł zawodzić.