Ulica Koszarowa do przebudowy. Pierwszy krok już zrobiony

Ratusz zablokuje obniżkę cen biletów MPK? Zdecyduje wojewoda

Pod pretekstem wady prawnej, radni Jacka Sutryka zwrócili się do wojewody o unieważnienie uchwały cofającej wprowadzone niedawno podwyżki biletów komunikacji miejskiej. Czy uda się to przeprowadzić? Co na to opozycja?