Ukradli wrocławiance kota i drapak. Kryminalni schwytali złodziei i odzyskali łup

Policjanci szybko namierzyli sprawców. Dwaj mężczyźni w wieku 34 i 38 lat zostali zatrzymani. Udało się także odzyskać łup.

"Radość z odzyskania kota, z którym kobieta nawiązała wyjątkową więź, była nie do opisania. Kryminalni, gdy tylko ujawnili skradzione drapaki oraz samą mruczkę, natychmiast wsiedli z nią do radiowozu i pojechali do mieszkania jej właścicielki. Wrocławianka traciła już wszelkie nadzieje, że jej kotka odnajdzie się cała i zdrowa. Kiedy policjanci zapukali do drzwi, smutek natychmiast minął, a w oczach pojawiły się łzy szczęścia na widok całej i zdrowej kociej przyjaciółki, za którą tak mocno tęskniła" - mówi mł. asp. Aleksandra Pieprzycka z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.