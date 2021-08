Ukradli golfa, choć sami o tym nie wiedzieli? Ścigało ich pół miasta Nadia Szagdaj

Ze wstępnych ustaleń policji wrocławskiej i średzkiej wynika, że właściciel golfa przeznaczonego na złomowanie zamówił na parking przy Czekoladowej dwie niezależne pomoce drogowe. Zdjęcie ilustracyjne Jaroslaw Jakubczak / Polska Press

6 sierpnia po godzinie 11.00 do wrocławskiej policji wpłynęła informacja o kradzieży samochodu marki Volkswagen Golf II. Sprawę zgłosił właściciel lawety, który miał zabrać auto na złom - zgodnie z życzeniem właściciela. Informacja o kradzieży trafiła do mediów społecznościowych gdzie szybko się rozeszła. Obywatelski pościg za autem zakończył się interwencją policji w Środzie Śląskiej. Tam okazało sie, że do kradzieży nigdy nie doszło.