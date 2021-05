Ukradł wycieraczki, zatarł ślady. Nie wiedział, że w samochodzie jest kamera [ZOBACZCIE NAGRANIE]

Na nagraniu przez przednią szybę samochodu widać mężczyznę w czapce z daszkiem, który szarpie za wycieraczki. Odczepia najpierw jedną, potem drugą, a następnie rękawem wyciera odciski palców, które mógł tam zostawić. Jakby tego było mało, odchodzi na chwilę i wraca z butelką wody, żeby opłukać maskę auta. Widać, że bardzo dba o to, by nie zostawić po sobie śladów. Nie przyszło mu jednak do głowy, że nagrywa go samochodowa kamera.

Zobaczcie nagranie: