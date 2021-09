Ujęto nożownika, który ciężko poranił kobietę podczas awantury domowej Andrzej Zwoliński

Nożownik z Jeleniej Góry, który ciężko poranił kobietę, został zatrzymany przez policję. policja.gov.pl

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który nożem ugodził jeleniogórzankę. Kobieta trafiła do szpitala, a on do aresztu.