Udana transplantacja serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. 10. pacjent dostał "nowe życie" [ZDJĘCIA]

Narząd dla 65-letniego pacjenta przyleciał do Wrocławia aż z województwa zachodniopomorskiego. Wyjątkowy transport udało się zrealizować dzięki wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania, która udostępniła swój śmigłowiec. Inaczej nie byłoby możliwe dokonanie transplantacji - operacji, w której decydującą rolę gra czas. Cały proces trwający, od pobrania narządu od dawcy, do momentu wszczepienia go biorcy, nie może trwać dłużej niż 4 godziny.

Przeszczepy serca we Wrocławiu. Wszystko zaczęło się niespełna 5 miesięcy temu!

W 2021 r. co szósty przeszczep serca w Polsce odbył się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. USK to szósty ośrodek medyczny w kraju, który może wykonywać transplantacje serca. Pozytywną decyzję w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia wydało niecałe pięć miesięcy temu, na początku lutego br. Trzy tygodnie później, 25 lutego przeprowadzono pierwszy przeszczep w historii Wrocławia. Nowe serce otrzymał wówczas 26-letni mężczyzna. Od tego czasu zespół specjalistów z wrocławskiego szpitala przeprowadził już 10 udanych transplantacji.