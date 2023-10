Uczestnik znanego show Polsatu, zginął na drodze S5 Wrocław - Poznań. Koszmarny wypadek!

W koszmarnym wypadku na drodze ekspresowej S5 Wrocław - Poznań, zginął Piotr Zabawski, 40-latek znany z polsatowskiego "Ninja Warrior Polska". Z auta, którym jechał gwiazdor Polsatu, niewiele zostało, po tym jak dostało się ono między dwa samochody ciężarowe.

Auta zderzały się jeden po drugim, Piotr Zabawski prowadzący dostawczego Renaulta, był przedostatnim uczestniczącym w tym karambolu. Za nim znajdował się jeszcze tir prowadzony przez kierowcę z powiatu rawickiego. To on nie zdążył wyhamować i z potężnym impetem wjechał w busa marki Ranault, który wbił się jeszcze w poprzedzający go samochód ciężarowy. Najcięższe obrażenia odniósł Piotr Zabawski oraz kierowca ostatniego samochodu. Gwiazdor Ninja Warrior Polska, z bardzo ciężkimi obrażeniami, został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala. Zmarł kilka godzin po wypadku.