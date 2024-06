Tytanowe implanty szyte na miarę. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej robią personalizowane protezy dla pacjentów szpitali

- Nasz staw biodrowy przy zwykłym spacerze musi znieść obciążenie równe 4-5-krotności wagi naszego ciała. Jeszcze większe, nawet 10-krotne, w przypadku biegu lub jazdy na nartach. Pacjenci przychodzą z bólem, a chcieliby nadal cieszyć się życiem, być aktywnymi. Jako że nasze ciało nie jest maszyną, wszczepia się endoprotezy – mówi prof. Szymon Dragan, ortopeda z 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i pracownik Politechniki Wrocławskiej.

Dla niektórych pacjentów nadzieją na normalne funkcjonowanie jest zabieg wszczepienia endoprotezy biodra lub kolana. W naszym kraju wykonuje się ich ponad 50 tysięcy rocznie. Jednak 8 procent pacjentów wraca do szpitala , a jednym z powodów najczęściej jest niedopasowanie protez do anatomii pacjenta.

Politechnika Wrocławska szyje protezy na miarę

Większość obecnie stosowanych implantów ortopedycznych ma znormalizowany kształt o określonych rozmiarach. To stanowczo za mało. Dlatego na Politechnice Wrocławskiej robi się spersonalizowane protezy. Badania nad implantami prowadzi dr hab. inż. Patrycja Szymczyk-Ziółkowska z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

Cały proces zaczyna się od zobrazowania chorego z wykorzystaniem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Następnie inżynier w porozumieniu z chirurgiem, na podstawie uzyskanych danych 3D, opracowują idealny model implantu, dopasowany do ubytku w tkance kostnej, którą ma zastępować.

– Aby jak najlepiej dostosować implant do pacjenta, musimy sięgnąć do medycyny spersonalizowanej. Dzięki technologiom przyrostowym, gdzie stosujemy cyfrowy model, bez użycia fizycznej formy, jesteśmy w stanie stworzyć implant „na wymiar”, uwzględniając unikalne cechy budowy każdego chorego – mówi dr hab. inż. Patrycja Szymczyk-Ziółkowska z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

– To są bardzo praktyczne badania. Odpowiadają na zapotrzebowanie nas, lekarzy, ale przede wszystkim naszych pacjentów – dodaje prof. Szymon Dragan.

Zobacz w galerii implanty wykonane przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej

Protezy wytwarza się z tytanu na drukarce 3D

Podstawowy materiał do produkcji implantów długoterminowych w ortopedii i stomatologii to tytan. Nowe trendy w jego rozwoju przeznaczone do zastosowań w inżynierii biomedycznej umożliwiły rozwój stopów składających się z nietoksycznych (pozbawionych m.in. aluminium i wanadu) i niewywołujących reakcji alergicznych pierwiastków.

Takie implanty są następnie wygładzane. Jednak w tym przypadku lepiej tego nie robić. Celowo pozostawia się nierówności w postaci przyczepionych do ich powierzchni ziaren proszku. To wynika bezpośrednio z procesu wytwarzania protez.