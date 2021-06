Typy na mecz Polska - Szwecja. Polska faworytem bukmacherów (typy, kursy bukmacherów, gdzie i jak obstawiać)

Typy i kursy bukmacherów na mecz Polska - Szwecja

Polska - Szwecja to mecz, który rozegrany zostanie w środę 23 czerwca o godz. 18 w Sankt Petersburgu. Będzie to ostatnie spotkanie dla obu tych drużyn w grupie E, rozgrywane równolegle ze spotkaniem Hiszpania - Słowacja w Sevilli. Wyniki w pozostałych grupach poukładały się tak, że Polska ma wszystko w swoich nogach. Musi jednak wygrać ze Szwecją, obojętnie w jakim stosunku bramek. Wówczas zagwarantuje sobie awans i to z 2. miejsca!

Szwecja awans - co najmniej z 3. miejsca - ma już w kieszeni. Stało się tak dzięki końcowym rozstrzygnięciom w grupach B i C. Tam na trzecich miejscach uplasowały się kolejno Finlandia i Ukraina. Obie te reprezentacje uzbierały po 3 pkt., więc nawet jeśli Szwecja uplasuje się na 3. miejscu w grupie E (stanie się tak w przypadku porażki z Polską i wygranej Hiszpanii ze Słowacją, lub Słowacji z Hiszpanią), to znajdzie się w 1/8 finału. Awans uzyskają bowiem cztery z sześciu reprezentacji, które w swoich grupach zajmą 3. miejsca, a Szwedzi już teraz są pewni zajęcia co najmniej 4. miejsca w tabeli drużyn z trzecich miejsc, gdyż mają 4. pkt.