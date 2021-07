TYLKO U NAS. Sławomir nie należał do nudnych osób. Przeczytaj wywiad z wdową po Sławomirze Mrożku

Właśnie ukazała się Pani książka pod tytułem "Przylepka i Potwór". Skąd pomysł na taki tytuł?

- Dlatego, że my tak się właśnie czule do siebie zwracaliśmy po angielsku. Ja nazywałam go „Monster” - „Potworem”, a on mnie „Sticker” „Przylepką”.

Urocze... Dlaczego zdecydowała się Pani, po tylu latach po śmierci męża, upublicznić wasze prywatne listy, historię waszej miłości, waszego życia?

-Walczyłam sama ze sobą dosyć długo. Nie byłam w stanie nawet wymówić jego imienia i nie rozpłakać się przy tym, a co dopiero siąść do pisania. Trwało to dobre trzy lata. Zrobiłam to jednak ponieważ czułam, że to niejako mój obowiązek, powinność, żeby przedstawić też miłosne oblicze tak surowego pisarza o gniewnej i egocentrycznej osobowości, który stał się legendą.

Te listy są przepełnione emocjami: zazdrością, miłością, smutkiem, radością.

- Bo takie było nasze życie we dwójkę.