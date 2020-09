Tutaj najczęściej umieramy na Dolnym Śląsku. Które to miejscowości?

Zobacz galerię (18 zdjęć) Czy z powodu koronawirusa Polacy umierają w ostatnich miesiącach częściej niż w ostatnich latach. Łatwo to sprawdzić w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego. Otóż wg ostatnich danych w maju 2020 roku umarło w kraju 31,5 tysiąca osób, to mniej niż w maju 2019 roku, gdy umarło 33,5 tys. osób i i niemal ta sama liczba co w maju 2018 roku (wówczas było to 31,4 tys.), kiedy o koronawirusie nie było mowy. Innym ważnym wskaźnikiem jest średnia zgonów na 1000 osób. W maju wyniosła ona w Polsce zaledwie 9,9 i jest to jeden z najniższych wskaźników w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy. Niestety, na Dolnym Śląsku te wskaźniki są niepokojąco wysokie. Jest wiele miast i gmin, gdzie wskaźnik umieralności na 1000 ludności w 2019 przekroczył 15 (pokazujemy je tutaj), a jest i jedno takie, gdzie ten wskaźnik przekroczył 20 osób! To znacznie powyżej średniej krajowej. Jakie to miejsca? Zobaczcie na kolejnych slajdach w galerii miejscowości i gminy, w których mamy największą umieralność na Dolnym Śląsku. Poruszajcie się między slajdami z kolejnymi informacjami przy pomocy strzałek lub gestów na telefonie komórkowym. Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press Zobacz galerię (18 zdjęć)

Czy z powodu koronawirusa Polacy umierają w ostatnich miesiącach częściej niż w ostatnich latach. Łatwo to sprawdzić w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego. Otóż wg ostatnich danych w maju 2020 roku umarło w kraju 31,5 tysiąca osób, to mniej niż w maju 2019 roku, gdy umarło 33,5 tys. osób i i niemal ta sama liczba co w maju 2018 roku (wówczas było to 31,4 tys.), kiedy o koronawirusie nie było mowy. Innym ważnym wskaźnikiem jest średnia zgonów na 1000 osób. W maju wyniosła ona w Polsce zaledwie 9,9 i jest to jeden z najniższych wskaźników w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy. Niestety, na Dolnym Śląsku te wskaźniki są niepokojąco wysokie. Są miasta i gminy, gdzie wskaźnik umieralności na 1000 ludności w 2019 przekroczył 15, a w niektórych miejscach zbliżył się do 20 osób! To znacznie powyżej średniej krajowej. Jakie to miejsca?