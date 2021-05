Tutaj na Dolnym Śląsku najwięcej osób zostało zaszczepionych na covid

W których powiatach Dolnego Śląska najwięcej osób zaszczepiono na koronawirusa przynajmniej jedną dawką? Z rządowych raportów wynika, że jedno dolnośląskie miasto jest już bliskie uzyskania odporności zbiorowej.Warto jednak pamiętać, że nie ma rejonizacji szczepień. Więc w rzeczywistości cześć zaszczepionych tu osób, to mogą być mieszkańcy powiatów i innych miast, którzy szukali miejsca, gdzie najszybciej można się zaszczepić.Podajemy też dane o ilości zaszczepionych na całym Dolnym Śląsku, w stosunku do liczby mieszkańców regionu. Sporo nam jeszcze w całym regionie brakuje by uzyskać minimum 70 procent zaszczepionychZobacz szczegóły na kolejnych stronach.

Fot. Mariusz Kapa³A / Gazeta Lubuska