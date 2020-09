Turbowózek inwalidzki pędzi ulicami Wrocławia manewrując między autami [ZOBACZ FILM]

Elektryczny wózek inwalidzki z dużą prędkością manewrował między samochodami na ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu. Pokazujący to film na kanale Stop Cham bije rekordy popularności na Youtube. „Pomijając sam fakt poruszania się po jezdni, nie do końca zważa na innych uczestników ruchu i przepisy. Według nagrywających miejscami jechał około 50 kilometrów na godzinę” – czytamy w opisie do filmu.

Czy takie wózki w ogóle mogą jeździć po drogach, przeznaczonych dla aut? Czy kierujący tego typu pojazdem – gdyby przekroczył dozwoloną prędkość - musiałby zapłacić mandat? - Trzeba byłoby ustalić czy ten pojazd w ogóle może poruszać się po drogach – mówi nam Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji. - Wykroczenie, takie jak przekroczenie prędkości, mogą popełnić tylko pojazdy uprawnione do ruchu. Wszystko wskazuje na to kierującej wózkiem z filmiku – gdyby zatrzymała ją policja – groziłaby grzywna (od 20 do 5 tysięcy złotych). Prawo zakazuje prowadzenia pojazdu, który nie jest dopuszczony do ruchu. Elektryczne wózki inwalidzkie – mówią przepisy – mogą poruszać się po drogach jeśli są odpowiednio wyposażone. Muszą mieć m. in. lampy, hamulce, światła odblaskowe i kierunkowskazy. Wózek z filmu większości z tych wymogów nie spełnia. Widać choćby, jak kierujący ręką sygnalizuje, że skręca w prawo. Dodajmy, że osoba skazana za takie wykroczenie może być dodatkowo ukarana zakazem prowadzenia pojazdów. - Przede wszystkim dla siebie dla swojego zdrowia i życia taka osoba stwarza poważne zagrożenie – dodaje Dariusz Rajski z wrocławskiej policji. - Niezależnie od grożących mu mandatów i kar.