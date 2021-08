Tunele w ciągu drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku są gotowe w połowie. Prace trwają nieprzerwanie

Na odcinku powstającej drogi ekspresowej S3 Bolków - Kamienna Góra Północ drążone są dwa tunele - TS-26 o długości ok. 2 300 m i TS-32 o długości ok. 320 m.

Na konstrukcję tunelu TS-26 składają się: dwie nawy główne dla ruchu pojazdów - lewa (wschodnia) o długości 2 301,88 m oraz prawa (zachodnia) o długości 2 272,20 m, osiem przejść ewakuacyjnych poprzecznych i jeden przejazd awaryjny w środku tunelu.

- Zaawansowanie na nitce wschodniej wynosi obecnie 52,7 proc., a na nitce zachodniej - 50,09 proc. Tempo drążenia tunelu wynosi średnio ok. 252 mb miesięcznie (dla obu naw łącznie). Przy zachowaniu dotychczasowego tempa prac przewiduje się, że termin przebicia tunelu przypadnie w pierwszej połowie 2022 r. Obecnie na obiekcie TS-26 pracuje dziennie średnio ok. 81 maszyn i ok. 90 pracowników - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.