Tunel drogi ekspresowej S3. Znów trafiono na starą sztolnię [NOWE ZDJĘCIA] Jerzy Wójcik

Tunel drogi S3 w okolicach Starych Bogaczowic i fragmenty odkrytych sztolni górniczych.

Drogowcy budujący trasę ekspresową S3 pomiędzy Bolkowem i Kamienną Górą wciąż trafiają na nowe znaleziska. Kilkanaście dni temu w tunelu drążonym w górze koło Nowych Bogaczowic trafiono na blisko stuletnie wyrobisko górnicze. Teraz podobnego odkrycia dokonano przy budowie drugiej nitki tunelu S3 - znów trafiono na sztolnię. Prawdopodobnie jest to kontynuacja tej odnalezionej chwilę wcześniej. Drogowcy informują że sztolnia ma szerokość 1,5 i wysokość około 2 metrów. Na archiwalnych mapach zdążono już sprawdzić, że mogą to być pozostałości po poszukiwaniach węgla w tym rejonie, sprzed około 100 lat. Odkryte sztolnie nie były penetrowane przez drogowców, zajmują się oni planową budową tunelu nowej drogi. Ma on przebieg mniej więcej prostopadły w stosunku do przebiegu odkrytych sztolni.