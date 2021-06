Tu we Wrocławiu można wziąć ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego

Wybraliśmy najciekawsze i najoryginalniejsze miejsca ślubów zarówno w samym mieście jak i w bliskim sąsiedztwie.- Zainteresowani mogą się pobrać poza urzędem, jednak muszą pamiętać, że musi to być miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Poza tym pozostawiamy całkowita dowolność młodym - wyjaśnia Henryk Kalinowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Dodatkowy koszt za ślub w plenerze – poza opłatami skarbowymi za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) - to 1000 złotych. Ta kwota zawiera opłaty za insygnia z wizerunkiem orła ustalonym dla godła RP, opłaty za paterę na obrączki, opłaty za strój urzędnika, który daje ślub oraz opłaty za akcesoria odzieżowe, fryzjera i konserwację odzieży, a także ewentualne wynagrodzenia dla zastępcy kierownika USC oraz koszty dojazdu na miejsce uroczystości. Ponadto należy doliczyć koszty organizacji samej uroczystości. Głównie są to opłaty za dekoracje, muzykę, wynajem stołów i krzeseł czy kwiaty. Para musi pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku w USC. Rocznie we Wrocławiu, poza urzędem, udzielanych jest od 150 do 200 ślubów cywilnych. - Apeluję do nowożeńców by przed rezerwowaniem miejsca na przyjęcie weselne, upewniali się czy mamy wolne terminy jeżeli chodzi o naszych urzędników. Po pandemicznym spadku liczby zawieranych małżeństw, co wiązało się z sanitarnymi obostrzeniami, po ich częściowym zniesieniu, liczba rezerwujących terminy w ostatnich tygodniach szybko rośnie - mówi Henryk Kalinowski.Na kolejnych stronach pokazujemy najczęściej wybierane miejsca na uroczystości zaślubin poza urzędem, zarówno we Wrocławiu, jak i w okolicy.

pixabay