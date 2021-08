Tu w centrum zamieszkasz od zaraz! Tyle zapłacisz za wynajem mieszkania w centrum Wrocławia

Według najnowszych danych z raportu otodom.pl, za wynajem dwupokojowego mieszkania we Wrocławiu zapłacimy średnio nieco ponad 2000 zł. Kwotę podbijają ewidentnie ich ceny w centrum, które nie należą do niskich.



Za 2-pokojowe mieszkanie w okolicach pl. Grunwaldzkiego musimy zapłacić nawet 3000 zł na miesiąc. Jeszcze drożej jest w okolicach Rynku – tam ceny sięgają nawet 3500 zł miesięcznie za mieszkanie o powierzchni 50 m kw.



Mimo takich cen, ruch na rynku najmu jest duży. Zwłaszcza teraz, gdy do miasta zjeżdżają studenci.



- Należy podkreślić, że rynkiem nieruchomości na wynajem rządzi sezonowość. Można zauważyć, że popularność wyszukiwania mieszkań na sprzedaż jest bezpośrednio powiązana z okresem semestru i roku akademickiego na uczelniach, a wzrost zainteresowania najmem nasila się na kilka miesięcy przed październikiem – zauważa Jarosław Krawczyk z Otodom.pl.





Czy osoby, którym zależy na mieszkaniu powinny się więc spieszyć? Wszystko sprowadza się do sytuacji pandemicznej w kraju. Eksperci z twierdzą, że chętnych na najem mieszkania może zacząć ubywać wraz z ewentualnym powrotem obostrzeń.



Ile więc dokładnie kosztują mieszkania na wynajem w centrum Wrocławia? I czy powracający do miasta studenci będą sobie mogli na nie pozwolić?



Sprawdziliśmy najbardziej aktualne oferty. Zobacz je na kolejnych slajdach - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami