Tu nauczysz się składać origami i pójdziesz na spacer z miejskim przewodnikiem. Biblioteki to już nie tylko „wypożyczalnie"

W młodych ludziach czytelnictwo zaszczepiają głównie ich rodzice czy opiekunowie. To oni podsuwają dzieciom pierwsze książki. Bibliotekarze także poszli o krok dalej, by zachęcać do czytania. W filii przy ulicy Jesiennej na przykład, od 20 lat działa teatrzyk kukiełkowy. - Miasto finansowało gaże aktorskie, fundacja Bajeczna Biblioteka zaś, lalki – opowiada Alicja Leskiewicz, kierowniczka filii nr 54 MBP przy ul. Jesiennej we Wrocławiu.- Niestety pandemia przerwała przedstawienia na jakiś czas. Staramy się do nich wrócić.

Przy bibliotekach działają również kluby seniorów, którzy chętnie uczestniczą między innymi w spotkaniach literackich i spacerach śladami bohaterów powieści. - Dzięki takim wycieczkom poznajemy nie tylko wrocławskich autorów, ale także chodzimy śladami ich twórczości, przez co dowiadujemy się więcej o mieście – mówi kierowniczka.

Biblioteki coraz bardziej przypominają domy kultury. W filiach organizuje się quizy, gry miejskie, warsztaty (muzyczne, plastyczne i aktorskie), wystawy, panele dyskusyjne, podczas których porusza się ważne, aktualne tematy i naturalnie aktywności literackie jak spotkania z pisarzami, czy wspólne czytanie.