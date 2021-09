Tu iluzja spotyka się ze sztuką i nauką. Nowe muzeum we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Część wystawowa Muzeum Iluzji zajmuje 400 m kw. powierzchni. W kilku salach złudzenie optyczne spotyka się ze sztuką i wynalazkami naukowymi. Jak mówią prowadzący placówkę, fizyka i optyka przedstawione są razem przy pomocy dzieł sztuki oraz klasycznych zagadek.

Goście poddawani są zadaniom interaktywnym, takim jak rysowanie światłem, tworzenie cieni czy przeżycia w świecie do góry nogami. Przewodnicy objaśniają działanie różnych wynalazków i dzielą się wiedzą na temat świata iluzji. W trakcie można robić zdjęcia. Wystawa muzealna stale się rozwija. Każdego roku kolekcja ma być poszerzana o nowe eksponaty.

Muzeum Iluzji mieszczące się przy ulicy Staromłyńskiej, można odwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 19, a w weekendy od 10 do 20. Bilety nie należą do najtańszych, dorośli płacą 50 zł, a studenci, uczniowie i seniorzy – 40 zł. Bilet rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci powyżej 7 lat) kosztuje 145 zł. Dla dzieci do 7 roku życia (do 3 dzieci z jednym dorosłym) wstęp do placówki jest bezpłatny.

Grupy liczące powyżej 10 osób mogą skorzystać z 10-procentowej zniżki i – bez dodatkowych opłat – wycieczkę z przewodnikiem, która trwa około 60 minut.