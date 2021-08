Trzynastego w piątek przy Curie-Skłodowskiej szczepią aż do północy

- Datę trzynastego w piątek wybraliśmy nieprzypadkowo, by umożliwić osobom jeszcze niezaszczepionym dotarcie do punktu. Szczepić będziemy do północy. Zachęcamy wszystkie osoby, które z uwagi na długie godziny pracy nie mogły do tej pory przyjąć preparatu. Nie ma potrzeby wcześniejszych zapisów. Będziemy szczepić każdym preparatem dostępnym na rynku. Jeśli inicjatywa powiedzie się, nocna akcja szczepień będzie powtarzana – mówi Monika Kowalska, rzeczniczka USK.

Osoby zgłaszające się będą szczepione preparatem firmy Pfizer, Johnson&Johnson, Astra Zeneka (II dawka). Do punktu USK mogą zgłaszać się osoby na szczepienia zarówno pierwszą, jak i drugą dawką.

Punkt szczepień USK mieści się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-52.