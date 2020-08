Trzy lata temu zmarł Adam Wójcik. Zobacz archiwalne zdjęcia [FOTO]

Równo trzy lata temu - 26 sierpnia 2017 roku - odszedł od nas Adam Wójcik. Czego by o nim nie napisać, i tak wydaje się, że to zbyt mało. To postać legendarna, idol wrocławskich kibiców, świetny koszykarz, ale przede wszystkim znakomity człowiek i wzór do naśladowania. Po prostu król Adam Wójcik. DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ I NASTĘPNEJ CZĘŚCI TEKSTU MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ STRZAŁEK