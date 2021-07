Trwają poszukiwania wędkarza. Prawdopodobnie wpadł do Odry [ZDJĘCIA]

Zaginionego mężczyzny szukają strażacy, policjanci i ochotnicy - w sumie około 60 osób. O jego zaginięciu zaalarmował kolega. Mężczyźni mieli razem wędkować nad Odrą na wysokości Rogowa Legnickiego.

- Przypuszczamy, że mężczyzna po prostu wpadł do Odry i został porwany przez nurt rzeki – powiedział nam oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Na razie nie wiadomo dokładnie, jakie były okoliczności zdarzenia.

Z relacji strażaków wynika, że kolega, który z zaginionym wybrał się na ryby próbował go ratować, skacząc do rzeki, ale bez skutku. Wędkarza do tej pory nie udało się odnaleźć.

Zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny strażacy otrzymali w nocy, a poszukiwania rozpoczęto nad ranem. Na miejsce wysłano zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Legnicy. Później do strażaków dołączyli policjanci i ochotnicy. W sumie w poszukiwaniach bierze udział nawet 60 osób. Akcja prowadzona jest wzdłuż brzegów Odry między Rogowem Legnickim i Malczycami.