Trwa kampania społeczna "Ciąża i Pasy". Czy kobiety powinny zapinać pasy w samochodzie?

- Wciąż w umysłach kobiet funkcjonuje błędne pojęcie o tym, że płód można uszkodzić poprzez zapięcie pasów. - Mówi lek. med. specjalista ginekologii i położnictwa Magdalena Liszewska-Kapłon. - Dziś w położnictwie kładziemy nacisk na uświadamianie pacjentek, że to szkodliwy stereotyp. Pasy można zapiąć w specjalny sposób, a gdy stają się bardzo niewygodne, zamontować specjalny adapter i wciąż skutecznie chronić życie matki i nienarodzonego dziecka.

Akcja została stworzona z inicjatywy biomechanika zderzeń, eksperta ds. bezpieczeństwa dzieci w samochodzie, Pawła Kurpiewskiego. - Skłoniło mnie do tego doświadczenie pracy z rodzicami i rzeczywisty stan wiedzy w tym temacie, który jest w naszym społeczeństwie bardzo nikły – mówi pomysłodawca kampanii.

Ciąża i Pasy promuje właściwy sposób zapinania pasów przez ciężarne. W całej Polsce w różnych miastach organizowane są warsztaty, podczas których każdy może przetestować na sobie obowiązującą w większości krajów Europy metodę i dowiedzieć się o korzyściach wynikających z racjonalnego podejścia do kwestii bezpiecznych przejazdów autem, także podczas trwania ciąży. We Wrocławiu takie warsztaty odbędą się 23 czerwca, w Radwanicach. Instruktaż rozpocznie się o godzinie 12 w Centrum Bezpieczeństwa Fotelik Info.

Tegoroczna kampania to nie tylko uświadamianie kierowców i pasażerów, ale także apel do rządu. Inicjatorzy wzywają do zmiany obowiązującego prawa opartego, według ich słów, na przestarzałych stereotypach i nieaktualnych badaniach. Najnowsze bowiem donoszą, że zapięte pasy w samochodzie zdecydowanie zwiększają szansę na przeżycie podczas wypadku, zarówno u matki, jak i nienarodzonego dziecka.