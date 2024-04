Troje nastolatków zaginęło we Wrocławiu, w jeden dzień. Policja publikuje ich zdjęcia, bliscy proszą o pomoc w ich odnalezieniu

- Policjanci z Komisariatów Policji Wrocław-Krzyki oraz Wrocław-Osiedle prowadzą czynności poszukiwawcze związane z zaginięciem trójki nieletnich, którzy w dniu 3 kwietnia br. opuścili swoje miejsca zamieszkania przy ul. Kasztanowej, Januszowickiej oraz Chrząstawskiej i do chwili obecnej nie powrócili - informuje wrocławska policja.

Troje nastolatków wyszło ze swoich domów około godziny 2:00, 3 kwietnia. Dotąd żadne z nich nie wróciło do domu. Wśród zaginionych są dwie dziewczyny i jeden chłopak. Są to młodzi ludzie, w wieku od 13 do 15 lat.