Transmisja, kursy Polska – Słowacja. Kiedy mecz? Gdzie oglądać w TV? (14.06)

POLSKA - SŁOWACJA kiedy

POLSKA - SŁOWACJA. Pierwszym rywalem reprezentacji Polski podczas Euro 2020 będzie Słowacja. Oba zespoły zmierzą się ze sobą na Gazprom Arenie w rosyjskim Petersburgu. Mecz rozpocznie się o godz. 18.

Reprezentacja Polski przed dzisiejszym meczem nie miała okazji trenować na stadionie. W niedzielę odbyła się jednak konferencja prasowa z udziałem selekcjonera Paulo Sousy i Grzegorza Krychowiaka.

– To dla nas kluczowy mecz, ale dla Słowacji również. Najsilniejszą stroną Słowacji według mnie jest kolektyw tego zespołu. Nie są stawiani w roli faworytów, a to może im pomóc. Są dobrze zorganizowani i skoncentrowani. Wiedzą, jak należy radzić sobie z presją. Są silni w kontrataku i w stałych fragmentach – wyjaśniał Sousa.

– Patrząc na nasze możliwości w ofensywie, jestem przekonany, że my będziemy strzelać bramki. Jeżeli jednak chcemy osiągnąć sukces to musimy grać lepiej w defensywie i jesteśmy w stanie to zrobić. Pewne postępy było już widać, jak na przykład z Rosją, ale niestety rywale oddali jeden strzał i zdobyli jedną bramkę – zaznacza z kolei Grzegorz Krychowiak.