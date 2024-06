Transfery Śląska: Łukasz Gerstenstein wzmacnia Śląsk Wrocław. To trzecie letnie wzmocnienie wicemistrzów Polski

Łukasz Gerstenstein wzmocnił Śląsk Wrocław

Łukasz Gerstenstein został nowym piłkarzem Śląska Wrocław. To wychowanek WKS-u, lecz na poziomie ekstraklasy rozegrał w nim tylko jedną minutę. Na ostatni rok swojego kontraktu został wypożyczony do Stali Mielec, co zwiastowało definitywne rozstanie z macierzystym klubem.

Gerstenstein w Mielcu radził sobie jednak zaskakująco dobrze. Szybko wywalczył miejsce w składzie, a nawet zaczęły pojawiać się u niego liczby. Dwa gole i dwie asysty w 23 występach to jak na prawego obrońcę całkiem przyzwoity wynik. Oczywiście we Wrocławiu nie umknęło to niczyjej uwadze, dlatego już zimą podjęto rozmowy o przedłużeniu jego kontraktu ze Śląskiem.

Udało się i dziś (3 czerwca) wicemistrzowie Polski ogłosili podpisanie nowego, 3-letniego kontraktu ze swoim wychowankiem.