Transfery Śląska: Lubambo Musonda odejdzie z Wrocławia?

Lubambo Musonda we Wrocławiu pojawił się w styczniu 2019 roku. Do Polski przeszedł z ormiańskiego klubu Gandzasar Kapan. Był taki czas, że u Vitezslava Lavicki był podstawowym zawodnikiem. Czech często wystawiał go na prawej obronie, chociaż Zambijczyk przychodził do WKS-u jako ofensywny piłkarz.

Gdy we Wrocławiu stery objął Jacek Magiera sytuacja zawodnika się pogorszyła. W tym sezonie zagrał tylko pół meczu z Wartą Poznań i kilkanaście minut z Paide w Lidze Konferencji. W poprzednim sezonie - od marca - zagrał tylko 16 min. w meczu z Zagłębiem Lubin. Zresztą jego liczby też nie powalają: 57 meczów, cztery asysty, żadnej bramki...

Jak twierdzi portal wroclawskiefakty.pl Musonda ma się przenieść z Wrocławia do II ligi duńskiej. W Śląsku na jego pozycji gra teraz będący w dobrej formie Patryk Janasik. Jego zmiennikiem jest Bartłomiej Pawłowski, a z prawej strony Magiera może też ustawić Łukasza Bejgera. Zresztą znamienne jest, że chociaż szkoleniowiec WKS-u na mecz z Lechią Gdańsk dokonał aż dziewięciu zmian, to reprezentant Zambii i tak nie dostał szansy.