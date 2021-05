TRANSFERY. Olivier Wypart przedłużył kontrakt ze Śląskiem Wrocław Jakub Guder

Olivier Wypart - 20-obrońca, który do tej pory grał w rezerwach Śląska Wrocław - przedłużył kontrakt z klubem do 2024 roku. Czy to oznacza, że niebawem zadebiutuje w pierwszej drużynie?