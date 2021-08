Transferowa bomba Śląska! Kerem Kanter nowym koszykarzem WKS-u

Kerem urodził się 29 kwietnia 1995 roku w tureckiej Bursie. Podobnie jak jego brat Enes, który występuje w Boston Celtics, szybko postanowił przenieść się do USA, aby rozpocząć przygodę z koszykówką. Grać zaczął w szkole Wilbraham & Monson, po czym przeniósł się do prywatnej akademii IMG w Bradenton na Florydzie. Podczas spędzonego tam sezonu notował średnio 17 punktów oraz 9 zbiórek. Po występach w akademii długo zastanawiał się nad tym, czy kontynuować karierę w college'u czy też spróbować swoich sił w zagranicznej lidze. Ostatecznie zdecydował się na Green Bay Phoenix, z którym występował w I Dywizji NCAA przez trzy sezony. W swoim ostatnim roku nauki postanowił przejść do Xavier Musketeers. W zespole z Cincinnati rzucał średnio 10,9 pkt. i miał 4,5 zb., pomagając tym samym swojej drużynie w wygraniu sezonu zasadniczego konferencji Big East.