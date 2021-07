Tramwaj na Swojczyce we Wrocławiu. Ruszyły pierwsze prace Andrzej Zwoliński

Nowa linia poprowadzona zostanie z Sepolna do nowej pętli w pobliżu ulic Bazaltowej i Chałupniczej. Pracę rozpoczęli już projektanci, którzy mają teraz ponad rok, by wszystko zaplanować. W przyszłym roku trzeba będzie wybrać wykonawcę prac budowlanych, by mogły one ruszyć w 2023 roku.