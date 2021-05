Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 22:20. Na drodze krajowej zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Na razie nie wiadomo jak doszło do wypadku.

Na miejscu zdarzenia pierwsi byli policjanci, którzy od razu podjęli czynności ratunkowe. Niestety, mimo szybko podjętych czynności ratunkowych młodego mężczyzny nie udało się uratować.