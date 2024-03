Tragedia na A4 pod Wrocławiem. W wypadku busa i ciężarówki, zginęły trzy osoby, 5 zostało rannych

AKTUALIZACJA, godz. 16.10

KONIEC UTRUDNIEŃ po tragicznym wypadku na A4 pod Wrocławiem. Jezdnia w kierunku Legnicy jest w pełni przejezdna od godz. 16. Wcześniej, bo ok. godz. 11, odblokowano przejazd jezdnią w stronę Wrocławia. Przypomnijmy, że do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 6:30. Trzy osoby zginęły, pięć zostało rannych.

AKTUALIZACJA, godz. 10.00

Autostrada A4 w stronę Legnicy wciąż pozostaje nieprzejezdna. Odcinek Legnica - Wrocław jest przejezdny, ale występują tam utrudnienia i tworzą się korki, bo część jezdni zajmują pojazdy służb ratunkowych. Trwa akcja ustawiania samochodu ciężarowego na jezdni i wyciągania z rowu wraku busa. Utrudnienia potrwają jeszcze przez kilka godzin, obowiązuje objazd od węzła Kostomłoty.

Jarosław Jakubczak

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło między węzłem Jarosław i węzłem Udanin, na 117 kilometrze autostrady A4. Na jezdni z Wrocławia do Legnicy doszło do zderzenia ciężarówki z busem przewożącym ludzi.