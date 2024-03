Tragedia na A4 pod Wrocławiem. 3 osoby zginęły w wypadku, 5 jest rannych! Autostrada A4 zablokowana

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło między węzłem Udanin i węzłem Gościsław, na 117 kilometrze autostrady A4. Na jezdni z Wrocławia do Legnicy doszło do zderzenie ciężarówki z busem przewożącym ludzi.

Wypadek wydarzył się w niedzielę, 17 marca, około godziny 6:30. Z początkowych informacji od służb wynikało, że na miejscu zdarzenia zginęła jedna osoba a kolejnych 7 było rannych. Cały czas trwała jednak reanimacja najciężej poszkodowanych w tym wypadku. Niestety, przed godziną 8:00 potwierdzono informację o trzech ofiarach śmiertelnych!

Autostrada A4 z Wrocławia w stronę Legnicy jest zablokowana w pobliżu Budziszowa Wielkiego. A4 można opuścić na węźle Jarosław, ale tworzą się tam duże korki. Około godziny 8 w niedzielę, najszybszym sposobem uniknięcia zatorów, był zjazd z autostrady A4 na węźle Kostomłoty i kontynuowanie jazdy np. do drogi krajowej nr 94.