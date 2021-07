Tor wrotkarski w parku Tysiąclecia we Wrocławiu zostanie zamknięty. Będzie remont

Tor wrotkarski w parku Tysiąclecia zostanie zamknięty od poniedziałku, 26 lipca

Na terenie tego obiektu Wrocławskie Inwestycje rozpoczną budowę oświetlenia.

"W ramach prowadzonej inwestycji oświetlony zostanie tor do jazdy szybkiej, przy którym ustawione zostaną 4 maszty oświetleniowe oraz tor do jazdy ulicznej, przy którym zamontowane zostaną 32 słupy z oprawami. Dzięki tej inwestycji będzie możliwość korzystania z torów w godzinach wieczornych" - informuje rzecznik prasowy WCT Spartan Maciej Moczko.

Tor przy ul. Sukielickie pozostanie zamknięty do końca października 2021 r.

Budowa oświetlenia będzie kosztowała około 1 mln zł.

Obiekt został zbudowany w 2017 r. na The World Games. Znajduje się tam tor do jazdy szybkiej o długości 200 metrów i szerokości 6 metrów oraz tor do jazdy ulicznej o długości 600 metrów i szerokości 8 metrów. Jego budowa kosztowała ponad 6 mln zł.