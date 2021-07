Tor wrotkarski w parku Tysiąclecia pozostanie otwarty. Zmiana planów Wrocławskich Inwestycji

Tor wrotkarski w parku Tysiąclecia pozostanie jednak otwarty przez wakacje. Przypomnijmy, że WCT Spartan w ubiegłym tygodniu poinformował, iż inna miejska spółka - Wrocławskie Inwestycje - zamierza od poniedziałku, 26 lipca, rozpocząć budowę oświetlenia na torze wrotkarskim przy ul. Sukielickiej. Oznaczało to zamknięcie obiektu na trzy miesiące. Oburzyło to wrocławian, którzy nie chcieli, by tor był zamknięty podczas wakacji.

- Uwzględniając głosy mieszkańców oraz zaplanowane dwie duże i ważne imprezy sportowe na torach wrotkarskich przy ul. Sukielickiej, których organizatorem jest Polski Związek Sportów Wrotkarskich, Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan podjęło decyzję o przesunięciu budowy oświetlenia obiektu na połowę września. Razem z wykonawcą udało się wypracować nowy harmonogram prac - poinformował rzecznik prasowy Spartana Maciej Moczko.