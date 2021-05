TOP 10 zawodów, w których brakuje fachowców. Będą podwyżki

Od lat mówi się w naszym kraju o rosnącym deficycie specjalistów z fachem w ręku na rynku pracy. Jest to pochodna m.in. likwidacji szkół zawodowych w Polsce. W wielu profesjach już teraz zarobki rzemieślników są satysfakcjonujące, a w najbliższej przyszłości mogą liczyć na niezłe podwyżki. I choć młodzi ludzie niekoniecznie garną się do takich zawodów jak cieśla czy dekarz, eksperci z firmy Personnel Service wskazują, że dla wielu może to być lepsza ścieżka kariery niż nadal popularne kierunki, jak np. ekonomia czy socjologia. Na podstawie ich raportu przygotowaliśmy zestawienie zawodów, które wracają w wielkim stylu. Pokazujemy je na kolejnych stronach wraz z zarobkami na jakie mogą liczyć fachowcy.

Gazeta Wrocławska