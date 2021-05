Top 10 rowerowych miast w Polsce. Gdzie jest Wrocław?

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Top 10 rowerowych miast w Polsce. Zobacz, jak wypada Wrocław

Rowery już dawno przestały być traktowanie jedynie jako sport rekreacyjny. Coraz więcej osób dojeżdża na jednośladach do pracy czy do szkoły. Wpływ na rowerową rewolucję ma nie tylko pandemia, ale i rosnąca sieć ścieżek rowerowych, a także wypożyczalni sprzętu w kolejnych miastach.



Holidu, wyszukiwarka apartamentów i domów wakacyjnych, postanowiła sporządzić ranking miast w Polsce z największą ilością dostępnych ścieżek rowerowych. Ranking został stworzony na podstawie danych ze strony OpenStreetMaps.



Nie jest zaskoczeniem, że biorąc pod uwagę całkowitą długość ścieżek rowerowych mierzoną w kilometrach, na pierwszym miejscu jest Warszawa (526 km), a tuż za nią Wrocław (263 km), Poznań (185 km), Kraków (165 km) i Łódź (159 km). Patrząc jednak na miasta, które oferują największą liczbę ścieżek rowerowych na mieszkańca, ranking wygląda zupełnie inaczej.



10 miast w Polsce, które są najbardziej przyjazne dla rowerzystów, mając największą liczbę ścieżek rowerowych na mieszkańca, pokazujemy na kolejnych slajdach. Poszeregowaliśmy jej od 10 do 1 miejsca.