Tomasz Komenda nie żyje. Niesłusznie skazany za zabójstwo mężczyzna miał 46 lat

- Chcę, aby ta sprawa zamknęła się już raz na zawsze. Żeby ludzi zaczęli żyć własnym życiem, a nie moim. Chcę wyjechać, kupić dom i żyć, bo wszystko, co chciałem mieć, to mam. Mam rodzinę, syna, kobietę – mówił wówczas Komenda. - Ta sprawa ukradła mi najlepsze lata mojego życia. Ludzie, którzy do tego doprowadzili nie mają serca. Ale dziś jestem szczęśliwy.

Za 18 lat niesłusznego pobytu w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił, Sąd Okręgowy w Opolu przyznał Tomaszowi Komendzie 811 533 zł i 12 groszy tytułem odszkodowania i 12 mln złotych zadośćuczynienia.

- Nie wiem, czy to sprawiedliwy wyrok. Nie wiem, czy można 18 lat życia kupić za 12 milionów złotych. Żadne pieniądze nie wynagrodzą mi tego, co straciłem. Czy to 12 czy 18 milionów, to tylko moneta. Moich lat nikt już nie wróci - mówił Tomasz Komenda w programie Uwaga TVN.