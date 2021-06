Toksyczne kruszywo użyte do budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. DSDiK zaprzecza i podważa zlecone przez mieszkańców badania

Czytaj także:Hałda w Siechnicach: niebezpieczny odpad jest przerabiany na kruszywo do budowy dróg

Samo pobieranie próbek też budzi wątpliwości mieszkańców. Informują oni, że powstały dwie komisje. Jedna mieszkańców, radnych i ekspertów laboratorium. Druga komisja, składająca się z przedstawicieli m.in. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz wykonawcy, pobierała materiał z pryzm kruszywa - jak przekonuje Kaciuba - świeżo przywiezionych i wysypanych.

Zgodnie z przypuszczeniami mieszkańców, wyniki badań próbek pobranych przez "komisję DSDiK" wykazały, że kruszywo używane do budowy obwodnicy nie przekracza dopuszczalnych norm.

"Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu kontynuuje realizację inwestycji. Materiał odpowiada wymogom jakościowym i środowiskowym w zakresie stosowania go na terenie inwestycji. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu nie znajduje na dziś podstaw prawnych do nakazania wykonawcy usunięcia już użytego kruszywa" - informuje dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Leszek Loch.