Tokio 2020. Tadeusz Michalik ma brąz! Zapaśnik nie dał szans Węgrowi

Tadeusz Michalik brązowym medalistą igrzysk olimpijskich!

Tadeusz Michalik potrzebował ledwie dwóch minut, aby rozstrzygnąć na swoją korzyść walkę o brązowy medal. Węgier otrzymał karę i musiał zejść do parteru, co wykorzystał Polak. Świetnie założył uchwyt i w trzykrotnie rzucił Węgrem, który dostał kolejną karę a to oznaczało, że nasz reprezentant wyszedł na prowadzenie 9:0. Sześciominutowa walka w zapasach jest przerywana, gdy różnica wynosi osiem punktów. Sędziowie zweryfikowali jeszcze ostatnie sekundy pojedynku po czym potwierdzili, że to Michalik został olimpijskim medalistą.

W poniedziałek nasz zapaśnik przegrał 1:7 z reprezentującym Rosyjski Komitet Olimpijski Musą Jewłojewem.

To czwarty medal dla Polski w Tokio, a pierwszy brązowy.