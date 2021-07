Tokio 2020. Ile medali zdobędą polscy lekkoatleci?

Tokio 2020/ Starzy mistrzowie odpoczęli

67 polskich lekkoatletów poleci na igrzyska olimpijskie do Tokio. Jeśli Marcin Nowak - szef polskiej misji olimpijskiej - w kilku medialnych rozmowach jasno mówił, że Biało-Czerwoni w Japonii mogą zdobyć nawet 15 medali, to mniej więcej jedną czwartą z tego dorobku powinni przywieźć do kraju właśnie lekkoatleci. Dla kilku naszych gwiazd przesunięcie igrzysk o rok było zbawieniem. Tak było chociażby w przypadku Anity Włodarczyk i Pawła Fajdka, których można zaliczyć do liderów naszej olimpijskiej reprezentacji.

- To oczywiście dotyczy sportowców na całym świecie. Z jednej strony to przesunięcie zawodów o rok może faktycznie pomóc wyleczyć stare urazy i dojść do optymalnej formy. Tak było w przypadku Anity Włodarczyk, której pewnie trudno byłoby dojść do najlepszej dyspozycji. Z drugiej strony - rok treningu więcej, to bardzo dużo - mówi Marcin Nowak.