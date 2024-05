To on kradł kody BLIK i wypłacał pieniądze z bankomatów we Wrocławiu. Grozi mu 8 lat więzienia

Oszuści kradną kody BLIK także za pomocą portali do zakupów przez internet.

- Odnajdując i wybierając konkretne ogłoszenia kontaktują się z ofiarą w celu rzekomego przekazania jej zapłaty za towar. Niczego nieświadome osoby klikają w przesłane im linki podrobionych stron służących do dokonywania płatności online, za pomocą której ściągają dane do logowania, po czym wykorzystują je do włamania się na stronę banku, w którym użytkownik prowadzi konto. Dzięki uzyskanym danym do BLIK, środki pieniężne trafiają prosto do rąk oszustów – dodaje mł. asp. Rafał Jarząb.