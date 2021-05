To miasto na Dolnym Śląsku jest najbliżej pełnej odporności na covid Marcin Rybak

Zdjęcie ilustracyjne @Karolina Misztal

"W ostatnim czasie gwałtownie spadła u nas liczna zakażeń koronawirusem. Jestem pewien, że to efekt szczepień" – przyznaje prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. I dodaje, że, według jego obliczeń, miasto jest najbliżej uzyskania odporności zbiorowej. Zaszczepionych jest już bowiem około 50 do 60 procent dorosłych mieszkańców. A jak to jest we Wrocławiu? Przeczytajcie poniżej.