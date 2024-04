To koniec! Wrocławskie neony zostaną zdemontowane. Przykrą wiadomość przekazał ich właściciel

To jedna z największych, darmowych atrakcji we Wrocławiu. Znana już nie tylko w mieście, ale i poza nim. Od kilku tygodni, w sprawie wrocławskich neonów z Ruskiej 46, prowadzone były rozmowy właściciela z magistratem. Neony są bowiem własnością prywatną, ale wiszą na budynkach należących do miasta.