To już pewne. Będą dodatkowe ekrany akustyczne na AOW

Ogłosiliśmy przetarg na projekt i budowę ekranów akustycznych na AOW – informuje dolnośląski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mowa o ekranie, który ma zasłonić budynki przy ulicy Melioranckiej we Wrocławiu. Wcześniej rozstrzygnięto przetarg na budowę ekranu na wysokości ulicy Żernickiej.

Przypomnijmy, w maju resort infrastruktury zatwierdził program inwestycyjny dla budowy ekranów akustycznych wzdłuż Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8. Trwające postępowanie przetargowe obejmuje zaprojektowanie i budowę ekranu akustycznego wzdłuż autostradowej obwodnicy dla posesji przy ul. Melioranckiej 52 we Wrocławiu, o długości ekranu 485 m i wysokości 7 m. Termin składania ofert mija 2 września. Ekran mający chronić przed hałasem posesję przy ul. Melioranckiej, ma być gotowy w 2021 roku.

Przypominamy, że w czerwcu ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych na wysokości ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu.

14 sierpnia dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Obecnie trwają uzgodnienia pomiędzy stronami, zmierzające do podpisania w najbliższych tygodniach umowy na realizacje zadania. Łącznie wybudowanych zostanie ok. 750 m zabezpieczeń o wysokości 6 m. One róznież maja być gotowe w przyszłym roku.