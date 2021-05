To już koniec Naszej Klasy. Eurogąbki i śledziki przechodzą do historii Marcin Kruk

Marek Zakrzewski/Polskapresse

Kto pamięta swoje hasło do Naszej Klasy? No właśnie. Popularność serwisu jest od lat tak niewielka, że właściciel zdecydował o jego likwidacji. Za dwa miesiące portalu w internecie już nie będzie. Co z kontami użytkowników? Przeczytajcie poniżej.