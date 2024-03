To był kiedyś cudowny pałac. Tylko pół godziny drogi z Wrocławia. Tyle z niego pozostało do dziś...

Klasycystyczny Schloss Sponsberg (od dawnej nazwy Ozorowic) wzniesiono pod koniec osiemnastego stulecia, około 1790 roku. Należał on do Carla Schwaerzel. Do wnętrza pałacu wiódł wysoki portyk, który wita zwiedzających ruiny turystów. A trzeba przyznać, że ten rodzaj turystyki jest dość... ekstremalny. Po pałacu niewiele bowiem zostało.

Obecnie nie ma tu już podłóg, dlatego trzeba uważnie patrzeć pod nogi, przedzierając się przez chaszcze do kolejnych "pomieszczeń". Niektóre są całkiem dobrze rozpoznawalne, bo na ścianach zachowały się resztki łazienkowych kafli, czy wnęki po zdobnych statuetkach.