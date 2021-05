Tłumy na Festiwalu Roślin we Wrocławiu. Co i za ile można kupić na kiermaszu [ZDJĘCIA]

Festiwal Roślin będzie czynny dziś (sobota 15 maja) do godz. 20.00 i jutro (niedziela 16 maja) do godz. 18.00 w zajezdni Dąbie przy ul. Tramwajowej 1. Można tam zobaczyć i kupić rośliny do domu wprost od producentów, m.in. juki, filodendrony, agawy, aloesy, begonie, draceny, fikusy, pelargonie, sukulenty i zioła. Ceny roślin: od 5 do ok. 60 złotych.

Lista cen oraz dostępnych roślin podana przez organizatora:

Aglaonema 'Maria'

Aglaonema mix

Alocasia mix

Alocasia 'Polly'

Alocasia sarawakensis Yucatan Princes

Alocasia zebrina

Alocsia wentii

Aloes mix

Ananas 'Champaca'

Aphelandra squarrosa (doniczka 13 cm – 45 zł )

Asparagus falcatus

Aspidistra elatior (doniczka 17 cm – 125 zł )

Bambusa vulgaris

Begonia leaf (Rex Grp) Beleaf Asian Tundra

Begonia leaf Beleaf Inca Night

Begonia leaf Beleaf Indian Summer

Begonia leaf Beleaf Lima Love (doniczka 12 cm – 35 zł )

Begonia leaf maculata 'Wightii' (doniczka 12 cm – 55 zł )

Begonia leaf masoniana (Iron Cross) River (doniczka 17 cm – 100 zł )

Begonia leaf other Maculata

Begonia rex

Cactus mix (doniczka 10,5 cm – 20 zł )

Cactus mixed

Campanula (doniczka 11 cm – 12 zł )

Carnivorous mix

Ceropegia woodii subsp. woodii let it grow

Chamaedorea elegans (doniczka 9 cm – 5 zł )

Chlorophytum orchidastrum Green Orange

Chlorophytum różne rozmiary

(doniczka 15 cm od 5 zł)

Cissus digitata / Cissus rhombifoli

Cissus mix

Cocos Nucifera (doniczka 19 cm – 80 zł )

Codiaeum variegatum 'Excellent' (doniczka 17 cm – 50 zł )

Codiaeum variegatum 'Sunny Star'

Coffea arabica

Cordyline australis 'Red Star'

Cordyline fruticosa 'Rumba'

Cotyledon różne rozmiary

Crassula arboescens różne rozmiary

Cycas Revoulta (40 zł )

Dieffenbachia (doniczka 13 cm – 20 zł )

Dracaena fragrans other

Dracaena marginata Magenta (doniczka 11 cm – 15 zł )

Dracaena other mix

Dracaena sanderiana mix (doniczka 12 cm – 40 zł )

Dracanea Marginata

Dypsis Lutescens (doniczka 24 cm – 150 zł )

Dypsis lutescens 'Areca' różne rozmiary

Echeveria 'Miranda' Rainbow mix

Epiphyllum other Bevertail

Epipremnum pinnatum

Epipremnum pinnatum na pniu

Epipremnum pinnatum 'Aureum' (doniczka 12 cm – 15 zł )

Euphorbia mix wys.

Euphorbia tirucalli – patyczak

Ficus benjamina mix

Ficus elastica 'Melany'

Ficus elastica mix

Ficus elastica 'Robusta'

Ficus mix różne rozmiary (do 100 zł)

Ficus Pumila

Ficus RobustaFilodendron scandens (zielony) na pałąku

Fiołek domowy (doniczka 11 cm – 12 zł )

Fitonia czerwona

Fitonia mix (doniczka 12 cm – 25 zł )

Fitonia zielona

Havorthia mix odmian różne rozmiary

Hedera helix mix (5 zł)

Hiacynt

Hoya carnosa

Livistona

Livistona rotundifolia (doniczka 14 cm – 90 zł )

Maranta leuconeura 'Fascinator'

Maranta leuconeura Kerchoveana

Monstera adansonii Monkey Leaf (doniczka 12 cm – 40 zł )

Monstera deliciosa (doniczka 17 cm – 50 zł )

Muehlenbeckia Complexa small

Muehlenbeckia Spotlight

Muehlenenbeckia Big Leaves

Musa 'Dwarf Cavendish'

Musa 'Tropicana' (doniczka 12 cm – 25 zł )

Narcyz (3 cebulki doniczka 10 cm 10 zł )

Nephrolepis exaltata

Nephrolepis exaltata 'Sonata' (doniczka 19 cm – 60 zł )

Opuntia microdasys 'Cristata'

Opuntia microdasys var. Pallida

Pachira aquatica

Peperomia deppeana

Peperomia happy bean

Peperomia other Hybrid

Peperomia papperspot

Peperomia polibortia (doniczka 15 cm – 40 zł )

Peperomia polybotrya 'Raindrop'

Philodendron 'Imperial Red'

Philodendron scandens

Philodendron 'Silver Queen' Grey Met Rek (doniczka 17 cm – 100 zł )

Phoenix canariensis

Pilea sao paulo

Pilea depressa

Pilea peperomioides

Pilea peperomioides różne rozmiary

Rypsalis hatiora różne rozmiary

Sansevieria trifasciata 'Futura Superba' (doniczka 12 cm – 30 zł )

Schefflera actinophylla

Schefflera arboricola 'Compacta'

Schefflera arboricola na pniu

Schefflera arboricola 'Nora' (doniczka 13 cm – 30 zł )

Scindapsus pictum (szary)

Scindapsus pictum (na pieńku) (45 zł)

Scindapsus pictus 'Trebie' (doniczka 11 cm – 20 zł )

Sedum burrito (doniczka 19 cm – 80 zł )

Seneckio mount everest

Spathiphyllum

Spathiphyllum 'Bellini' (doniczka 13 cm – 30 zł )

Spathiphyllum Chopin

Strelitzia

Sukulteny mini mix

Syngonium

Tradescantia tricolor

Tradescantia zebrina mix

Yucca różne rozmiary (od 30 zł do 80 zł )

Zamioculcas zamiifolia różne rozmiary

Zioła mix z certyfikatem ekologicznym (doniczka 12 cm – 10 zł )

(bazylia, mięta, rozmaryn, tymianek)